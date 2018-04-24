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Экопатрули проверят районы Москвы для выявления деревьев с высоким риском падения при сильном ветре
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Экопатрули проверят районы Москвы для выявления деревьев с высоким риском падения при сильном ветре 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Новые Округа
Экологические патрули проинспектируют столичные районы с целью выявления деревьев, которые с высокой степенью вероятности могут упасть при сильном ветре и представляют угрозу для жизни, здоровья или имущества человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.
«На вторую половину мая в рамках акции «Мой любимый парк» планируем с одной стороны проверять пикниковые точки на предмет незаконного розжига костров. А с другой стороны мы проведем анализ ситуации с деревьями, то есть проинспектируем территории на предмет выявления упавших деревьев и восстановления их, а также выявления аварийных. Где-то не упало дерево, но его наклон уже больше 45 градусов. Как больше — это уже аварийное дерево», — пояснила З. Зотова.
Ранее сообщалось, что после урагана 21 апреля 2018 г. в Москве было убрано и вывезено на утилизацию 1,2 тыс. поврежденных ветром деревьев.
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