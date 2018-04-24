Экопатрули проверят районы Москвы для выявления деревьев с высоким риском падения при сильном ветре

Экологические патрули проинспектируют столичные районы с целью выявления деревьев, которые с высокой степенью вероятности могут упасть при сильном ветре и представляют угрозу для жизни, здоровья или имущества человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

«На вторую половину мая в рамках акции «Мой любимый парк» планируем с одной стороны проверять пикниковые точки на предмет незаконного розжига костров. А с другой стороны мы проведем анализ ситуации с деревьями, то есть проинспектируем территории на предмет выявления упавших деревьев и восстановления их, а также выявления аварийных. Где-то не упало дерево, но его наклон уже больше 45 градусов. Как больше — это уже аварийное дерево», — пояснила З. Зотова.