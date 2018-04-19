Первый рейс по маршруту Санкт-Петербург — Сеул в этом сезоне будет выполнен в четверг, 19 апреля.
Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы». Полеты будут длиться до 25 октября — с 19 апреля по 29 мая и с 1 октября по 25 октября планируется три рейса в неделю.
С 31 мая по 30 сентября их частота достигнет пяти раз в неделю — по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Рейс в Южную Корею КЕ930 вылетает из аэропорта Пулково в 23:00, прибытие в Сеул — в 13:40 на следующий день. Обратный вылетает в 17:55 и прибывает в Санкт-Петербург в 21:30 в тот же день.