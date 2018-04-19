Возобновляют полеты по маршруту Санкт-Петербург — Сеул

Первый рейс по маршруту Санкт-Петербург Сеул в этом сезоне будет выполнен в четверг, 19 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы». Полеты будут длиться до 25 октября — с 19 апреля по 29 мая и с 1 октября по 25 октября планируется три рейса в неделю.

С 31 мая по 30 сентября их частота достигнет пяти раз в неделю — по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.