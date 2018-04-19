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130-градусный кипяток потёк из кранов в квартирах жителей Челябинска
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130-градусный кипяток потёк из кранов в квартирах жителей Челябинска 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Трубы в квартирах челябинцев в четверг, 19 апреля, накалились до предела из-за температурных испытаний на теплоносителе, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе АО «УТСК».
Инженерные испытания будут проводиться до позднего вечера на тепловых сетях в контуре действия Челябинской ТЭЦ-3. В результате температура сетевой воды в Металлургическом, Тракторозаводском, Калининском, Курчатовском и Центральном районах вырастет до 130 градусов.
«Эти испытания нацелены на выявление дефектов в теплосетевой инфраструктуре города, — отмечают в «Уральской теплосетевой компании». — Данный метод диагностики позволяет оценить способность сетей нести необходимые нагрузки при максимальной температуре теплоносителя, проверить работу компенсирующих устройств, определить неблагоприятные участки теплопроводов и скорректировать программу их ремонтов в межотопительный период».
Ремонтные службы организации переведены в режим повышенной готовности. При обнаружении признаков повреждений трубопроводов или теплофикационного оборудования челябинцев просят сообщить в диспетчерскую службу «УТСК» по телефонам: 246-72-72 и 246-72-73 или в колл-центр: 246-40-00. О повреждениях внутридомовых систем теплопотребления следует сообщать в управляющую компанию.
Отметим, что жители одного из дворов в Центральном районе уже сообщили об аварии. Коммунальный фонтан забил между домами № 63 и 63а на улице III Интернационала. В результате двор окутал туман.
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