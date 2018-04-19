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Большегрузам продлили запрет на движение по дорогам в Оренбургской области
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Большегрузам продлили запрет на движение по дорогам в Оренбургской области 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Правительство Оренбургской области продлило так называемый весенний запрет на движение грузовых автомобилей по дорогам области. Согласно постановлению ограничение будет действовать до 4 мая. Ранее оно вводилось до 24 апреля.
Весеннее ограничение на движение большегрузных транспортных средств региональные власти ввели 26 марта. Запрет на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения действует в отношении тяжеловесных транспортных средств с нагрузкой на ось свыше шести тонн.
Подобное ограничение действует в Оренбургской области ежегодно.
Тем же постановлением вводится ограничение на движение большегрузов по областным дорогам с 15 июня по 15 августа, в случае того если температура воздуха днем будет превышать 32 градуса Цельсия.
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