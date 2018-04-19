Экстренное предупреждение: сильный дождь накроет Нижний Новгород

— По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1-3 часа 19 апреля 2018 года местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидается сильный дождь (15 мм и более), с сохранением днем, — сообщили в ГУ МЧС Нижегородской области.

В связи с этим есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями в работе систем ЖКХ, а также увеличение количества ДТП. Возможны локальные подтопления в результате перегрузки дренажных систем ливневыми стоками, нарушения в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб, ограничение в функционировании аэропорта.

— При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу.

— Во время дождя повышается скользкость дороги, из-за этого возможны заносы. Тормозной путь увеличивается в 4-5 раз. А значит, целесообразно увеличить обычную дистанцию, следует избегать внезапных торможений, максимально ограничить скорость. К тому же грязь и лужи могут скрывать выбоины в асфальте и открытые колодцы. У перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что недисциплинированный пешеход представляет собой основную опасность.