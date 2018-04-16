В Москве рабочая неделя будет дождливой, а к среде похолодает

Москве на текущей неделе погода будет нестабильной: начало недели будет дождливым, к среде похолодает, распогодится только к пятнице, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

16 апреля, в понедельник, будет рекордно тепло — воздух прогреется до 21 градусов, но к вечеру на небе начнут постепенно появляться облака, в отдельных районах города могут пройти небольшие короткие дожди.

Во вторник также будет тепло, но усилятся дожди и ветер. В среду похолодает до 12 градусов, на Москву может вылиться до трети месячной нормы осадков.

В четверг, 19 апреля, дожди начнут постепенно прекращаться, однако будет дуть холодный ветер. Температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. В пятницу распогодится дожди прекратятся, днем потеплеет до плюс 13 градусов.