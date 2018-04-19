Ещё
Московские школьники отправились в экспедицию на Северный полюс с ледовой базы «Барнео»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московские школьники отправились в экспедицию на Северный полюс с ледовой базы «Барнео» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Московские школьники отправились в экспедицию на Северный полюс с ледовой базы «Барнео» в рамках 10-й Большой арктической экспедиции, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Семь московских школьников и два руководителя, в том числе и я, пройдут маршрут с 89 по 90 градус широты. Примерно это расстояние в 100 км, которое мы пройдем за семь дней. Все будет зависеть от тенденции движения льда. Если он сильно дрейфует, то маршрут будем сокращать. На самой станции останутся тоже семь ребят и два руководителя, которые будут проводить исследовательские работы», — сообщил руководитель экспедиции, полярный путешественник Матвей Шпаро.
В ходе экспедиции московские школьники будут проводить исследовательские работы. Они везут с собой в Арктику портативные лаборатории и будут брать для исследований специальные образцы льда с разной глубины — 0,5, 1 и 1,5 м. После возвращения в Москву образцы будут дополнительно исследованы.
Агентство «Москва»: последние новости
Циклон принесет в Москву дожди и похолодание, следующая неделя начнется с заморозков и снега Пожароопасный сезон объявлен в Подмосковье Р.Вильфанд рекомендовал жителям столицы не торопиться с заменой зимней резины на летнюю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»26
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля56
Путин ввел новую меру пресечения182
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Поляки избили белорусов за русский язык46
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение