Московские школьники отправились в экспедицию на Северный полюс с ледовой базы «Барнео»

Московские школьники отправились в экспедицию на Северный полюс с ледовой базы «Барнео» в рамках 10-й Большой арктической экспедиции, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва»

«Семь московских школьников и два руководителя, в том числе и я, пройдут маршрут с 89 по 90 градус широты. Примерно это расстояние в 100 км, которое мы пройдем за семь дней. Все будет зависеть от тенденции движения льда. Если он сильно дрейфует, то маршрут будем сокращать. На самой станции останутся тоже семь ребят и два руководителя, которые будут проводить исследовательские работы», — сообщил руководитель экспедиции, полярный путешественник Матвей Шпаро.