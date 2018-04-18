На столичный регион надвигается резкое похолодание

Температура не поднимется выше 10 градусов, а в ночь на понедельник и вовсе опуститься до легкого минуса. Со вторника, 24 апреля, прогнозируется небольшое потепление, однако еще несколько ночей возможны заморозки.