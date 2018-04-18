Авиакомпания «РусЛайн» возобновляет еженедельные рейсы из Москвы в Палангу с 24 июня 

Авиакомпания «РусЛайн» возобновляет рейсы из Москвы в литовский город Паланга с 24 июня 2018 г., сообщает пресс-служба перевозчика.
«Авиакомпания «РусЛайн» возобновляет в летнем расписании полеты в Палангу из Москвы. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю. Время в пути составит 2 часа 5 минут», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что из Москвы в Палангу рейсы будут отправляться из аэропорта Внуково в воскресенье в 9:00 по местному времени, а в обратном направлении в тот же день в 12:00.