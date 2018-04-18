Германию сразил солнечный удар

Германии в середине апреля наступила июльская жара. Метеорологи уже готовятся фиксировать температурные рекорды.

На дождь нет и намека, а вот солнце жарит вовсю. В Берлине плюс 26, в Кельне еще на пару градусов выше. Солярии раньше времени опустели, зато на лужайках почти нет свободных мест. Людно и у водоемов. Жители ищут спасительной прохлады, а серферы уже поспешили открыть спортивный сезон. Самые востребованные продукты — мороженое и прохладительные напитки. А самая популярная тема для разговоров: возьмет ли ртуть отметку в плюс 30.

«Погода просто великолепна. Когда мы планировали свадьбу, даже не надеялись, что будет так тепло. Здорово, что не надо прятать под кофтой свое красивое платье», — сказала жительница Кельна Анке Янсен-Пике.

А вот москвичам сейчас не до загара. Столицу России накрыл североатлантический циклон. По прогнозам синоптиков, всего за несколько дней в городе может выпасть треть месячной нормы осадков. В ночь на понедельник и вовсе не исключены заморозки и мокрый снег.

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