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Москва стоит в 10-бальных пробках
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Москва стоит в 10-бальных пробках 

Свободная пресса 29 минут назад
Российская столица встала в многокилометровых пробках.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на сервис «Яндекс. Пробки», в настоящее время загруженность московских дорог составляет 10 баллов.
Её снижение прогнозируется только ближе к 21:00 мск. На протяжении последующих двух часов отметка загруженности трафика будет удерживаться в районе пяти-четырех баллов. Полная разгрузка городских дорог произойдёт только к полуночи.
При этом отмечается, что огромные пробки связаны с сильным дождём, который обрушился сегодня на российскую столицу.
По данным базовой московской метеостанции на ВДНХ с утра среды зафиксировано выпадение 8 мм осадков — это около пятой части месячной нормы дождей, которая в апреле составляет 44 мм.
Осадки, как ожидается, прекратятся днём в четверг. Согласно расчётам синоптиков, дождь разной степени интенсивности принесет ещё около 7-8 мм.
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