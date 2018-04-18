Москва стоит в 10-бальных пробках

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на сервис «Яндекс. Пробки», в настоящее время загруженность московских дорог составляет 10 баллов.

Её снижение прогнозируется только ближе к 21:00 мск. На протяжении последующих двух часов отметка загруженности трафика будет удерживаться в районе пяти-четырех баллов. Полная разгрузка городских дорог произойдёт только к полуночи.

При этом отмечается, что огромные пробки связаны с сильным дождём, который обрушился сегодня на российскую столицу.

По данным базовой московской метеостанции на ВДНХ с утра среды зафиксировано выпадение 8 мм осадков — это около пятой части месячной нормы дождей, которая в апреле составляет 44 мм.

Осадки, как ожидается, прекратятся днём в четверг. Согласно расчётам синоптиков, дождь разной степени интенсивности принесет ещё около 7-8 мм.