Пробки в Москве достигли 10 баллов

В среду пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов, рассказал «Ведомостям» представитель « Яндекс . Пробок». По его словам, они продержались этой отметки всего 15 минут. На момент публикации материала, значение опустилось до 8 баллов.

Сервис прогнозирует, что в 21.00 мск пробки уменьшаться до 5 баллов, а окончательно исчезнут в 23.00 мск.

По данным «Яндекс. Пробок», основные затруднения движения наблюдаются в центре: на улицах Большая Полянка, Большая Якиманка, Новый Арбат, Воздвиженка, Тверская, Большая Дмитровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Солянка, Варварка, в Театральном и Китайгородском проездах, а также на бульварах: Никитском, Рождественском, Тверском, Страстном, Чистопрудном, Покровском, Яузском.

Кроме того, проехать будет трудно по некоторым участкам МКАДа и по нескольким шоссе: Варшавском, Ленинградском, Щелковском, Новорязанском, Можайском, Пятницком.