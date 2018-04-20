Москву ожидают первые «дачные» пробки

Самые крупные заторы стоит ожидать на Щелковском и Алтуфьевском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Вечером пятницы на вылетных магистралях российской столицы возможно образование первых «дачных» пробок ввиду надвигающихся выходных. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения, передает РИА Новости.

В связи с наступлением теплой погоды москвичи традиционно устремляются за город. Затруднения возникнут на выездах из города и продлятся примерно до десяти вечера. Самые крупные заторы стоит ожидать на Щелковском и Алтуфьевском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

«В канун выходных дней ЦОДД прогнозирует осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область. Вечерний час пик будет значительно растянут по времени — затруднения, связанные с поездками горожан на дачу, начнутся с 15 часов и будут продолжаться до 9-10 вечера», — говорится в предупреждении центра.

Под конец выходных стоит ожидать аналогичной ситуации на въездах в город. В этой связи водителей попросили проявить особую внимательность, помнить о скоростном режиме и дистанции. По возможности стоит передвинуть свои поездки за рамки часа пик — выезжать до трех часов дня или после десяти вечера.