В Прикамье сильное потепление резко сменит похолодание до -15 градусов

Пермском крае ожидается значительное потепление, но оно будет недолгим.

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, днём в четверг, 19 апреля, в центральных и южных районах края температура воздуха повысится до +10… +13 градусов.

Вечером в четверг и в ночь на 20 апреля южные районы попадут под влияние малоподвижного фронта, что приведёт к сильным дождям (до 10-15 мм).

«После выпадения осадков начнётся подъём уровней воды в бассейнах рек Сылвы, Чусовой (в пределах Свердловской области ), а также на малых реках юга региона. На реках центральной части края начиная с 20 апреля ожидаются подъемы уровней воды», — сообщили в ГИС-центре.

Но развитие половодья притормозит резкое похолодание 20-21 апреля. Особенно холодной станет ночь на 21 апреля: минимальная температура может составить -3… -10 градусов в центральных районах и до -15 градусов на севере Прикамья.