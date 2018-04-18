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В Прикамье сильное потепление резко сменит похолодание до -15 градусов
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В Прикамье сильное потепление резко сменит похолодание до -15 градусов 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае ожидается значительное потепление, но оно будет недолгим.
Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, днём в четверг, 19 апреля, в центральных и южных районах края температура воздуха повысится до +10… +13 градусов.
Вечером в четверг и в ночь на 20 апреля южные районы попадут под влияние малоподвижного фронта, что приведёт к сильным дождям (до 10-15 мм).
«После выпадения осадков начнётся подъём уровней воды в бассейнах рек Сылвы, Чусовой (в пределах Свердловской области), а также на малых реках юга региона. На реках центральной части края начиная с 20 апреля ожидаются подъемы уровней воды», — сообщили в ГИС-центре.
Но развитие половодья притормозит резкое похолодание 20-21 апреля. Особенно холодной станет ночь на 21 апреля: минимальная температура может составить -3… -10 градусов в центральных районах и до -15 градусов на севере Прикамья.
«22 апреля с Европейской части России на Средний Урал выйдет активный циклон. На большей части нашего региона ожидаются сильные осадки: на севере в виде снега и мокрого снега, в центральных и южных районах — мокрый снег, переходящий в дождь. Количество осадков с прохождением циклона 22-23 апреля может превысить половину месячной нормы. В связи с этим со следующей недели ожидаются более значительные подъёмы уровней воды в реках центральной и южной части края. В северных и горных районах осадки преимущественно выпадут в виде снега, интенсивное таяние начнётся не раньше последний пятидневки апреля», — добавили в ГИС-центре.
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