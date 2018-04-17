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МЧС выпустило предупреждение о грозе и ливнях в Подмосковье
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МЧС выпустило предупреждение о грозе и ливнях в Подмосковье 

Газета.Ru 17 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
На сайте МЧС России по Московской области опубликовано предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в регионе.
"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайший час с сохранением на ночь ожидается гроза, дождь, порывы ветра до 15 м/с», — говорится на сайте ведомства.
В ведомстве посоветовали при возможности не покидать «дома или укрытия», а также использовать средства индивидуальной защиты — такие как «зонт, плащ, резиновые сапоги». Также в МЧС порекомендовали автомобилистам не передвигаться на машине во время ливня.
Ранее сообщалось, что понедельник стал самым теплым 16 апреля в Москве за 70 лет.
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