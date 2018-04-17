МЧС выпустило предупреждение о грозе и ливнях в Подмосковье

На сайте МЧС России по Московской области опубликовано предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в регионе.

"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайший час с сохранением на ночь ожидается гроза, дождь, порывы ветра до 15 м/с», — говорится на сайте ведомства.

В ведомстве посоветовали при возможности не покидать «дома или укрытия», а также использовать средства индивидуальной защиты — такие как «зонт, плащ, резиновые сапоги». Также в МЧС порекомендовали автомобилистам не передвигаться на машине во время ливня.