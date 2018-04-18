МЧС обратилось к москвичам

Главное управление МЧС России по Москве предупредило, что сильный дождь и ветер с порывами до 12-17 м/с ожидаются в столице в ближайшее время с сохранением до утра четверга, 19 апреля.
«В ближайший час с сохранением ночью 19 апреля местами по Москве ожидается сильный дождь, усиление северо-западного, северного ветра с порывами 12-17 м/с», — приводит агентство «Москва» сообщение МЧС.
Ранее сообщалось, что в Московском регионе в четверг, 19 апреля, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
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