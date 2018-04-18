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Дайверы обнаружили «мини-титаник» на дне американского озера: видео
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Дайверы обнаружили «мини-титаник» на дне американского озера: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Аквалангистка нашла на дне озера в штате Мичиган пароход, затонувший в озере Супериор больше ста лет назад, но при этом хорошо сохранившийся.
Пароход, затонувший больше ста лет назад, и при этом хорошо сохранившийся, обнаружила американская аквалангистка Бекки Каган Шотт. Кадры погружения опубликовала британская газета Daily Mail.
Судно затонуло в 1911 году. Однако, по словам Шотт, она не ожидала, что пароход так хорошо сохранится.
«Я словно побывала в подводном музее, где время застыло», — рассказала она.
Судно лежит на глубине 80 метров, где температура воды не поднимается выше +3 градусов Цельсия. Благодаря этим обстоятельствам, заявили дайверы, судно хорошо сохранилось.
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