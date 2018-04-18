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Первый дождливый день сковал Москву в пробках
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Первый дождливый день сковал Москву в пробках 

Мослента 1 час назад
Столица встала в восьмибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки» на 17:00 в среду, 18 апреля.
Согласно им, основные затруднения наблюдаются на ТТК, Садовом кольце, Кремлевской набережной, Большом Каменном мосту, в Якиманском проезде, Болотной набережной, Москворецкой набережной, Тверской улице и Новом Арбате.
По данным сервиса, на некоторых участках скорость движения не превышает трех километров в час.
Как сообщало РИАМО, к 15:00 на МКАД по внутренней стороне образовалась пробка от Рязанского проспекта до Варшавского шоссе длиной почти 25 километров.
18 апреля также сообщалось, что на Новом Арбате произошел провал грунта. Из-за этого в зоне происшествия образовалась пробка.
Синоптики прогнозировали, что 18 апреля в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Причиной тому стал североатлантический циклон, который принес с собой похолодание и дожди.
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