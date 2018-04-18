Сильные дожди со снегом придут на смену теплу в нескольких регионах ЦФО

ТАСС , 18 апреля. Похолодание, осадки в виде дождя со снегом и заморозки ожидаются в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом в среду ТАСС сообщили синоптики региональных гидрометцентров.

Резкая смена температуры воздуха уже произошла минувшей ночью в Ярославской, Тверской и Курской областях, но пик похолодания здесь придется на выходные дни. «К концу недели летняя погода сдаст позиции, ожидается похолодание, не исключено, что столбики термометров опустятся ниже нуля», — сказали в Тверском гидрометцентре. В среду в связи с усилением ветра до 15-18 м/с и ливнем в Тверской объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, в среднем на этой неделе в регионах ЦФО похолодает до плюс 4 градусов днем и минус 1 градуса ночью. Дождливая, но более теплая погода — от 5 до 13 градусов выше нуля днем и до плюс 7 градусов ночью установится к субботе в Тульской, Орловской и Смоленской областях. Не исключены и осадки в виде снега.

По словам начальника Воронежского гидрометцентра Александра Сушкова, заморозков в Воронежской области не предвидится. «Циклон и его не такие уж обильные дожди никак не отразятся на паводковой ситуации — снег почти сошел, идет накопление воды в почве, на Дону паводок практически закончился, как и на реках Подгороной, Усманке, Битюге, которые вызвали подтопление населенных пунктов в Калаче, Новой Усмани, Боброве», — сказал Сушков.

Не окажут влияния на поводковую обстановку и обильные дожди, начавшиеся в Смоленской области , поскольку уровни всех рек в регионе снизились ниже отметок начала половодья, уточнили ТАСС в региональном управлении МЧС . При этом дожди помогли пожарным справиться с поджогами травы, погасив весь огонь.