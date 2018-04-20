МЧС Москвы предупредило о мокром снеге и сильном ветре в выходные дни

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Резкое похолодание, мокрый снег и дождь ожидаются в Москве в выходные. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По информации метеорологов, во второй половине дня субботы с сохранением в ночь на воскресенье в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 25 м/c, а вечером — резкое понижение температуры воздуха. Ночью в воскресенье — осадки в виде мокрого снега и дождя", — сообщили в ведомстве.

Ранее Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 25 м/с в Москве и нескольких областях Центрального федерального округа (ЦФО) во второй половине дня в субботу и ночью в воскресенье. Так, по данным Гидрометцентра, во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля в Московской области и Москве, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 20-25 м/c. В субботу вечером ожидается резкое понижение температуры воздуха, ночью в воскресенье выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя.

На субботу, 21 апреля, из-за ветра, гроз и заморозков в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской, Брянской и Смоленской областях объявлен оранжевый уровень опасности (опасная погода с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба). В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областях объявлен желтый уровень опасности (погода потенциально опасна).