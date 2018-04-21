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Во всех регионах ЦФО на выходных ожидаются мокрый снег и сильный ветер
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Во всех регионах ЦФО на выходных ожидаются мокрый снег и сильный ветер 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Осадки в виде дождя и мокрого снега с порывами ветра до 25 метров в секунду ожидаются в субботу и воскресенье на территории всего Центрального федерального округа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ.
"Согласно информации, поступившей от Гидрометцентра России, 21 апреля с сохранением на следующие сутки на территории Центральной части России пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В Брянской, Курской и Смоленской областях ожидается прохождение грозового фронта. Во всех регионах Центрального федерального округа возможно усиление порывов ветра от 7 до 25 метров в секунду", — говорится в сообщении.
Подразделения МЧС в Ивановской, Владимирской, Тульской, Белгородской и других областях работают в режиме повышенной готовности.
В МЧС рекомендуют по возможности переждать непогоду дома, пользоваться общественным транспортом, держаться дальше от больших слабо укрепленных конструкций и деревьев, водителям — парковаться в безопасных местах.
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