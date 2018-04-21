В Москве в субботу ожидается до +17°С

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +15 до +17°С.

Днем облачно, дождь. Ветер западный, 10-15 м/c, местами порывы, 20-25 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в столице из-за штормового ветра объявили «оранжевый» уровень погодной опасности 21 апреля.

"Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Кроме столичного региона, аналогичные погодные условия будут наблюдаться в Смоленской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областях.