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В Москве в субботу ожидается до +17°С
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В Москве в субботу ожидается до +17°С 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: me4tatell/instagram/Global Look Press
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +15 до +17°С.
Днем облачно, дождь. Ветер западный, 10-15 м/c, местами порывы, 20-25 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что в столице из-за штормового ветра объявили «оранжевый» уровень погодной опасности 21 апреля.
"Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении Гидрометцентра.
Кроме столичного региона, аналогичные погодные условия будут наблюдаться в Смоленской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областях.
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