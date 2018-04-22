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Синоптики предупредили о снеге и сильном ветре в Москве и области в выходные
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Синоптики предупредили о снеге и сильном ветре в Москве и области в выходные 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Суть Событий
В ближайшие выходные в Москве ожидаются снег и сильные порывы ветра, передает телеканал «360».
Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях опубликовано на сайте Гидрометцентра.
"В связи с перемещением глубокого циклона из Скандинавии на север европейской территории России днем 21 апреля и 22 апреля в большинстве областей Центрального федерального округа ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-22 метров в секунду", — говорится в сообщении.
Метеорологи уточняют, что в ЦФО вновь появятся сугробы, высота которых может достигать от 5 до 15 сантиметров. В северной части региона, в том числе и на территории Подмосковья, ожидается дождь со снегом.
В воскресенье на севере округа ночная температура опустится до двух градусов ниже нуля. Днем столбики термометров покажут от +2 до +8 градусов. В ночь на понедельник, 23 апреля, в северной части ЦФО возможны заморозки до -6 градусов.
"Детализированные прогнозы по областям ЦФО будут выпущены территориальными органами Росгидромета", — заключили в Гидрометцентре.
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