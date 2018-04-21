Штормовой ветер ожидается в Москве в субботу

"По информации Росгидромета, во второй половине дня субботы с сохранением в ночь на воскресенье в Москве местами ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с", — сказали в пресс-службе.

Вечером в субботу ожидается также резкое понижение температуры воздуха, а в ночь на воскресенье возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, отметили в ГУ МЧС. Спасатели советуют жителям и гостям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

Ранее Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 25 м/с в Москве и нескольких областях Центрального федерального округа во второй половине дня в субботу и ночью в воскресенье. Так, по данным Гидрометцентра, начиная со второй половины дня 21 апреля в Московской области и Москве, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 20-25 м/с. В субботу вечером ожидается резкое понижение температуры воздуха, ночью в воскресенье выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя.

На субботу, 21 апреля, оранжевый уровень опасности (опасная погода с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба) из-за ветра, гроз и заморозков объявлен в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской, Брянской и Смоленской областях. В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областях объявлен желтый уровень опасности (погода потенциально опасна).