Москвичей предупредили об «оранжевом» уровне погодной опасности из-за штормового ветра

В столице из-за штормового ветра объявили «оранжевый» уровень погодной опасности 21 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в заявлении ведомства.

Кроме столичного региона, аналогичные погодные условия будут наблюдаться в Смоленской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областях.

Ранее МЧС предупредило о резком подъеме уровня воды на реках в Московской области с 19 по 21 апреля из-за выпадения обильных осадков.

"Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с выпадением обильных осадков на переувлажненные речные водосборы 19 апреля 2018 г. с сохранением 20 и 21 апреля на малых и средних реках в Московской области возможны резкие подъемы уровня воды", — говорится в сообщении.