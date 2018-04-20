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Москвичей предупредили об «оранжевом» уровне погодной опасности из-за штормового ветра
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Москвичей предупредили об «оранжевом» уровне погодной опасности из-за штормового ветра 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В столице из-за штормового ветра объявили «оранжевый» уровень погодной опасности 21 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в заявлении ведомства.
Кроме столичного региона, аналогичные погодные условия будут наблюдаться в Смоленской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областях.
Ранее МЧС предупредило о резком подъеме уровня воды на реках в Московской области с 19 по 21 апреля из-за выпадения обильных осадков.
"Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с выпадением обильных осадков на переувлажненные речные водосборы 19 апреля 2018 г. с сохранением 20 и 21 апреля на малых и средних реках в Московской области возможны резкие подъемы уровня воды", — говорится в сообщении.
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