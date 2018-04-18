Ещё
Как работает холодильник? Просто о сложном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как работает холодильник? Просто о сложном 

Chip.ru 23 минуты назад
Фото: Chip.ru
Часто заглядываете в холодильник в поисках чего-нибудь вкусненького? А знаете ли вы, как он работает?
В холодильниках и морозильных камерах продукты или лекарства хранятся в пространстве с теплоизоляцией при достаточно низкой температуре. Средняя температура в холодильниках составляет 4-8°C. В морозильных камерах — от -16 до -20°C. В качестве бытовых приборов в основном используются так называемые компрессорные холодильники.
Поскольку тепло всегда течет от более теплого до более холодного объекта, для охлаждения пространства внутри холодильника требуется теплоноситель (хладагент). Он охлаждается ниже желаемой температуры, поглощает тепло продуктов и выбрасывает его в окружающую среду за пределами холодильной камеры. Именно поэтому охлаждающий блок (та самая решетка на задней панели холодильника) должен всегда хорошо вентилироваться — и даже на встраиваемой кухне. Охлаждение хладагента происходит путем испарения (переход от жидкого состояния к газообразному), нагревание — путем сжатия. Эти процессы возможны только в замкнутом контуре охлаждающей жидкости. Обе формы хладагента разделены в этой цепи: с одной стороны — компрессором, а с другой стороны — так называемым дросселированием (понижением давления) при переходе из холодильника в окружающую среду.
Внутри устройства происходит испарение: очень холодный жидкий хладагент проходит через поглощенное тепло. Снаружи компрессор увеличивает плотность газа и нагревает его. Выпуская тепло, хладагент может снова конденсироваться. При этом желаемое охлаждение достигается за счет резкого снижения давления в жидкой фазе.
Так как теплый воздух всегда поднимается вверх, следует различать определенные холодные зоны в холодильнике, несмотря на настройку определенной температуры охлаждения: самая холодная зона — в нижнем отделении. Над ним можно хранить мясные и колбасные изделия, а в центре холодильника — молочные продукты. Нужны ли умные холодильники? Да, чтобы закрывался после шести и не реагировал на мольбы о еде! Здорово, если холодильник оповещает о том, что что-то протухло или скоро закончится. Чем умнее, тем лучше. Нет, не хочу, чтобы какой-то холодильник указывал мне, что делать. Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Когда появился Wi-Fi? Заглянем в историю
Пусть гаджеты говорят: «умная» техника, с которой можно вести диалог
Как сократить коммунальные платежи: экономим деньги и время Фото: pixabay.com
Chip.ru: последние новости
Крымский мессенджер взломали всего за 3 минуты Как отключить надоедливые уведомления от приложений в Android Что делать, если компьютер «не видит» второй монитор?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением80
Решена судьба российских банков в SWIFT180
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США307
Найдена «подлодка Гитлера»2
Сирийская армия показала российский «Стрелец»8
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение