Как работает холодильник? Просто о сложном

Часто заглядываете в холодильник в поисках чего-нибудь вкусненького? А знаете ли вы, как он работает?

В холодильниках и морозильных камерах продукты или лекарства хранятся в пространстве с теплоизоляцией при достаточно низкой температуре. Средняя температура в холодильниках составляет 4-8°C. В морозильных камерах — от -16 до -20°C. В качестве бытовых приборов в основном используются так называемые компрессорные холодильники.

Поскольку тепло всегда течет от более теплого до более холодного объекта, для охлаждения пространства внутри холодильника требуется теплоноситель (хладагент). Он охлаждается ниже желаемой температуры, поглощает тепло продуктов и выбрасывает его в окружающую среду за пределами холодильной камеры. Именно поэтому охлаждающий блок (та самая решетка на задней панели холодильника) должен всегда хорошо вентилироваться — и даже на встраиваемой кухне. Охлаждение хладагента происходит путем испарения (переход от жидкого состояния к газообразному), нагревание — путем сжатия. Эти процессы возможны только в замкнутом контуре охлаждающей жидкости. Обе формы хладагента разделены в этой цепи: с одной стороны — компрессором, а с другой стороны — так называемым дросселированием (понижением давления) при переходе из холодильника в окружающую среду.

Внутри устройства происходит испарение: очень холодный жидкий хладагент проходит через поглощенное тепло. Снаружи компрессор увеличивает плотность газа и нагревает его. Выпуская тепло, хладагент может снова конденсироваться. При этом желаемое охлаждение достигается за счет резкого снижения давления в жидкой фазе.

Так как теплый воздух всегда поднимается вверх, следует различать определенные холодные зоны в холодильнике, несмотря на настройку определенной температуры охлаждения: самая холодная зона — в нижнем отделении. Над ним можно хранить мясные и колбасные изделия, а в центре холодильника — молочные продукты. Нужны ли умные холодильники? Да, чтобы закрывался после шести и не реагировал на мольбы о еде! Здорово, если холодильник оповещает о том, что что-то протухло или скоро закончится. Чем умнее, тем лучше. Нет, не хочу, чтобы какой-то холодильник указывал мне, что делать. Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Когда появился Wi-Fi? Заглянем в историю

Пусть гаджеты говорят: «умная» техника, с которой можно вести диалог

Как сократить коммунальные платежи: экономим деньги и время Фото: pixabay.com