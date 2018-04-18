В пострадавших от паводка в 2017 году районах Тюменской области прокопали отводные каналы

"На всех проблемных участках в Ишимском, Абатском, Викуловском муниципальных районах и городе Ишим , где в 2017 году происходила подтопление жилых и садоводческих участков, построены новые и наращены существующие гидротехнические сооружения, прокопаны отводные каналы. Основной приток воды дает Сергеевское водохранилище республики Казахстан , ГУ МЧС России по Тюменской области налажено взаимодействие по контролю объемов сброса воды из водохранилища и уровню рек на территории республики. По ситуации на сегодняшний день объемы сбрасываемой воды на 30% меньше прошлогодних", — приводит пресс-служба ведомства слова Алехина.

По его словам, вызывает опасения паводок в Тобольском, Вагайском, Уватском муниципальных районах и городе Тобольске . «В Ямало-Ненецком автономном округе до сих пор температура воздуха ниже нуля и прочный лед на реке Обь. При вскрытии реки Иртыш это может создать подпор воды. Ситуация с паводком находится под контролем и в целом стабильна», — добавил Алехин.

В пресс-службе уточнили, что в связи с повышением температуры активно происходит таяние снега, и поверхностные воды частично подтопляют улицы населенных пунктов и домовладения. «Подразделениями пожарно-спасательных гарнизонов за последнюю декаду уже откачано более 150 тыс. куб. м воды, это почти в 6 раз больше, чем обычно», — пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что правительство Тюменской области направит около 265 млн рублей на подготовку к весеннему половодью в 2018 году.

В апреле 2016 года город Ишим в Тюменской области с населением более 65 тыс. человек пережил сильнейший за последние 40 лет паводок — уровень воды в реке Карасуль достигал отметки в 868 см. Весной 2017 года паводок повторился, были затоплены территории нескольких муниципалитетов Тюменской области, в некоторых из них ввели режим ЧС.