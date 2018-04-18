Сход льда начался под Красноярском

Лед на реке Чулым в городе Ачинск Красноярского края начал таять с приходом плюсовых температур. Кадры плывущих по течению глыб оказались в распоряжении «360».

Растаявшие куски льда стремительно проплывают мимо местных жителей, которые наблюдают за ледоходом. По словам людей, река начала журчать накануне. Средняя температура в Ачинске в апреле обычно составляет 1,2 градуса ниже нуля.