Ещё
Сход льда начался под Красноярском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сход льда начался под Красноярском 

360tv.ru 34 минуты назад
Лед на реке Чулым в городе Ачинск Красноярского края начал таять с приходом плюсовых температур. Кадры плывущих по течению глыб оказались в распоряжении «360».
Растаявшие куски льда стремительно проплывают мимо местных жителей, которые наблюдают за ледоходом. По словам людей, река начала журчать накануне. Средняя температура в Ачинске в апреле обычно составляет 1,2 градуса ниже нуля.
В российской столице снег растаял 9 апреля. По словам синоптиков, встретить отдельные сугробы можно только в темных дворах или отдельных парках.
360tv.ru: последние новости
Москву накроет мокрым снегом. Синоптики прогнозируют «глубокое погружение в осень» В московском регионе начался сезон гроз. Первая из них — в снимках Instagram Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением81
Решена судьба российских банков в SWIFT182
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США307
Найдена «подлодка Гитлера»3
Сирийская армия показала российский «Стрелец»8
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение