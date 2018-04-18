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Пробки в Москве впервые за год достигли 10 баллов
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Пробки в Москве впервые за год достигли 10 баллов 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Столичные пробки ненадолго опустились до уровня 10 баллов по оценке сервиса Яндекс. Пробки.
Такой плохой дорожной ситуации в столице не было давно. Даже в предновогодние дни, считающиеся самыми загруженными в Москве, уровень загрузки улиц не превышал 8-9 баллов.
Как объясняется в Twitter Центра организации дорожного движения, на трафик повлиял дождь — водители сбавляют скорость.
В то же время дождь, хоть он и идет весь день, слабый. В городе нет критичных перекрытий, за исключением Нового Арбата, на котором до сих пор устраняют последствия провала грунта.
Основное количество затруднений по-прежнему сконцентрировано в центре города, много заторов на МКАД.
"Десятка" продержалась всего несколько минут, но ее успели заметить сотни водителей, томящихся в рекордных заторах. В сервисе «Разговорчики» Яндекса появились сообщения: «Ждем 11 баллов», «Ну вот и 10», «Поздравляю с 10 баллами».
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