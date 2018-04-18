Пробки в Москве впервые за год достигли 10 баллов

Столичные пробки ненадолго опустились до уровня 10 баллов по оценке сервиса Яндекс. Пробки.

Такой плохой дорожной ситуации в столице не было давно. Даже в предновогодние дни, считающиеся самыми загруженными в Москве , уровень загрузки улиц не превышал 8-9 баллов.

Как объясняется в Twitter Центра организации дорожного движения, на трафик повлиял дождь — водители сбавляют скорость.

В то же время дождь, хоть он и идет весь день, слабый. В городе нет критичных перекрытий, за исключением Нового Арбата, на котором до сих пор устраняют последствия провала грунта.

Основное количество затруднений по-прежнему сконцентрировано в центре города, много заторов на МКАД.