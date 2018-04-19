Десять баллов из-за провала грунта? Аналитики ЦОДД и сервиса «Яндекс. Пробки» разошлись в оценке причин пробок в Москве

Второй день в Москве пробки, непривычные даже для столицы. В Дорогомиловском районе заторы в восемь баллов, в Бирюлево Восточном — семь баллов. Среднюю загруженность дорог Москвы днем сервис « Яндекс . Пробки» оценил в шесть баллов. Максимально забитыми оказались шоссе Энтузиастов, где пробка растянулась почти на 24 километра, Рязанский проспект и Ленинградское шоссе.

Анастасия Писарь: В четверг, 19 апреля, ситуация на дорогах, правда, немного лучше, чем была накануне. В вечерние часы пик сообщалось о десятибалльных пробках. Повлияли в том числе и погодные условия. В то же время Столичный Центр организации дорожного движения не согласился с аналитиками портала «Яндекс. Пробки» и опроверг информацию о том, что в среду, 18 апреля, в Москве были пробки в десять баллов. Вот что говорит пресс-секретарь Центра организации дорожного движения правительства Москвы

Анастасия Писарь пресс-секретарь Центра организации дорожного движения правительства Москвы «Показатель загруженности дорог сервиса „Яндекс. Пробки“ не отражает реальную скорость движения потоков на дорогах Москвы. Показатель сервиса „Яндекс. Пробки“ в десять баллов является расчетным и не отражает реальную картину движения в городе. Средняя скорость при этих баллах вечером в среду, 18 апреля, составляла 21 км/час, при этом скорость движения городского транспорта составляла 23 км/час. Так сервис „Яндекс. Пробки“ вечером 18 апреля оценивал загруженность дорог в столице в десять баллов, а самые серьезные затруднения были зафиксированы в центральной части города, в том числе на улице Новый Арбат, где комплексом МЖКХ в течение нескольких часов продолжались работы по ликвидации последствий просадки грунта. Кроме того, на движение оказал влияние дождь, в результате чего автомобилисты заметно снижали скорость».

Аналитики сервиса «Яндекс. Пробки» комментировать заявление ЦОДД отказались и предложили почитать комментарии пользователей. Пресс-секретарь GettTaxi Алена Балакирева рассказала, что вчерашний день для их компании был не самым простым:

Алена Балакирева пресс-секретарь GettTaxi «Из-за сложных погодных условий от наших водителей поступали жалобы. Во-первых, из-за того, что очень сложно подъехать вовремя к пользователю. Пользователи тоже жаловались, у нас существенно увеличилось время подачи, именно из-за того, что город стоял. Во-вторых, водители сообщали нам в социальных сетях о том, что в центре Москвы в районе Нового Арбата был провал грунта и, соответственно, дорога была перегорожена. Из-за этого тоже был очень затруднен скоростной режим, людям было сложно успеть к назначенному времени к пассажиру. Вторая вещь, которую мы видели, мы видели — где-то в два раза увеличившийся спрос, потому что из-за погодных условий все наши граждане привыкли, что можно удобно и быстро доехать на такси, но быстро вчера объективно не получалось».

Есть и приятная информация для автомобилистов: по состоянию на 19 часов неожиданно свободно было на Ленинградском шоссе. По направлению из центра загруженность магистрали всего три балла, что почти в два раза меньше, чем обычно.