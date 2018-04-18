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Отопительный сезон в Орле завершится через два дня
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Отопительный сезон в Орле завершится через два дня 

РИА 57 38 минут назад
Фото: РИА 57
Глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление о завершении с 20 апреля отопительного сезона.
Отключения пока не коснутся больниц, школ и детских садов. Станут холодными батареи в многоквартирных жилых домах, которые получают теплоноситель от Орловской ТЭЦ. Таких МКД в городе около 60%. По информации пресс-службы городской администрации, процесс отключения может занять несколько дней.
Отметим, уже более недели орловцы жалуются на невыносимую духоту в квартирах. Однако сейчас температура за окном значительно понизилась. Тем не менее, среднесуточная все же превышает 8 градусов.
Сообщение Отопительный сезон в Орле завершится через два дня появились сначала на РИА 57.
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