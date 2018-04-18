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На московских дорогах заменят 17 млн кв. м асфальта
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На московских дорогах заменят 17 млн кв. м асфальта 

Мир24 1 час назад
На дорогах Москвы отремонтируют около 17 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
По его словам, при ремонте учтут возможное выпадение аномальных осадков во избежание подтоплений.
«В 2017 году мы зафиксировали 119 мест, где особо выявились подтопления во время дождей, сделали примерно 50 километров дополнительного водостока, соединили его с большими магистралями», — сказал Бирюков.
В этом году такие водостоки появятся еще в 80 местах. «Мы делаем их уже не с расчетом среднестатистического уровня выпадениях осадков, а из расчета аномальных явлений», — добавил заммэра.
Ранее сообщалось, что более 5,5 тысячи дорожных ям обнаружили и устранили в городе с начала года.
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