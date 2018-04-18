В мэрии объяснили, почему в домах пока не отключают тепло

Отопительный сезон завершится, когда в течение пяти дней средняя температура воздуха будет +8 градусов, сообщает пресс-служба исполкома.

Так как за последние 5 дней среднесуточная температура воздуха в Казани составила +4 градуса, отопление отключать нельзя согласно Правилам предоставления коммунальных услуг. При досрочном завершении отопительного сезона, в случае похолодания, пуск тепла затруднителен и приводит к повреждению сетей. Поэтому местные власти предпочитают дождаться, когда среднесуточная температура воздуха превысит +8 градусов и будет удерживаться на этом уровне пять дней.

Отметим, что на общем собрании жильцы могут проголосовать за отключение тепла, после чего обратиться в УК с коллективным решением. После этого обслуживающая организация завершит подачу тепла на дом.