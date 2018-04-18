Воду разогреют до 115 градусов: батареи екатеринбуржцев проверят кипятком

На следующей неделе Екатеринбургская теплосетевая компания будет проводить испытание магистральных сетей температурным максимумом. Такую проверку для труб устраивают раз в пять лет, чтобы проверить их прочность.

Как рассказали E1.RU в пресс-службе ЕТК, утром 24 апреля от Ново-Свердловской ТЭЦ пойдет вода температурой до 115 градусов. На центральных теплопунктах ее снизят до 80–85 градусов, и такая вода попадет в батареи в квартирах. При этом обычная температура в радиаторах — 60 градусов.

— Отопление в жилом фонде отключаться не будет, — сказали в компании. — Но его отключат в социальных объектах, таких как больницы, поликлиники, школы, детские садики. Если в управляющих компаниях есть штатный технический персонал, который может контролировать все эти процессы, то в некоторых социальных учреждениях такие специалисты работают не на постоянной основе, именно поэтому социальная сфера должна отключиться от горячей воды и отопления.

Испытания коснутся не всего города, а только примерно 40% потребителей — жителей Октябрьского, Кировского, Чкаловского и Ленинского районов.

В старых домах с открытой схемой теплоснабжения, где одна и та же вода попадает в батареи и краны, горячую воду на время испытаний отключат, чтобы люди не обожглись. В новых домах с закрытой схемой и с исправными индивидуальными теплопунктами ее отключать не будут.

— Сегодня в администрации города прошло совещание, на котором присутствовали представители УК и соцсферы Екатеринбурга , до них еще раз довели, как правильно должен быть организован контроль за этими испытаниями.

Проверка завершится 24 апреля, но энергетики берут еще день, чтобы во всех домах наверняка температура воды снизилась до нормы.

Екатеринбуржцев очень просят 24 и 25 апреля быть осторожными:

— Если обнаружили парение над асфальтом, не подходите — там может быть промоина;

— не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам;

— не ставьте машины на тепловых камерах, люках колодцев, не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива;

— предупредите детей, чтобы не играли рядом с теплотрассами.

Недавно в областном управлении службы государственной статистики подсчитали, сколько уральцы тратили на оплату услуг ЖКХ в 2017 году. Вышло, что в расчете на одного человека в месяц стоимость жилищно-коммунальных услуг за январь — декабрь сложилась в размере 2174,5 рубля.