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В Орловской области объявлен «желтый» уровень опасности
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В Орловской области объявлен «желтый» уровень опасности 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Гидрометцентр РФ объявил в Орловской области «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Это означает, что повышенна вероятность ЧП, связанных с погодой.
По расчетам синоптиков, температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 6 — 12 градусов тепла. Будет пасмурно, местами пройдут дожди. Скорость ветра может достичь 12 метров в секунду. Его усиление прогнозируется завтра, 19 апреля.
«Желтый» уровень так же в Курской, Воронежской, Московской и некоторых других областях ЦФО.
Сообщение В Орловской области объявлен «желтый» уровень опасности появились сначала на РИА 57.
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