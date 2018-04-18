В Орловской области объявлен «желтый» уровень опасности

Гидрометцентр РФ объявил в Орловской области «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Это означает, что повышенна вероятность ЧП, связанных с погодой.

По расчетам синоптиков, температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 6 — 12 градусов тепла. Будет пасмурно, местами пройдут дожди. Скорость ветра может достичь 12 метров в секунду. Его усиление прогнозируется завтра, 19 апреля.

«Желтый» уровень так же в Курской, Воронежской, Московской и некоторых других областях ЦФО.