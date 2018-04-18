Ещё
В ближайшие сутки из дома лучше не выходить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ближайшие сутки из дома лучше не выходить 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня днем синоптики обещают по округу небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, в отдельных районах метель, гололедные явления. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура от двух градусов мороза до трех тепла.
Отдельно метеорологи отмечают погодные условия в Ямальском и на северо-западе Тазовского районов. Сегодня там отмечается северо-восточный ветер скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы достигают 15-20 метров. Температура днем от восьми до тринадцати градусов ниже нуля.
Завтра, 19 апреля, по округу ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, днем по юго-западу региона без осадков. В отдельных районах метель, слабые гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью в большинстве районов порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью минус 5-10 градусов, днем от одного до шести мороза.
В Ямальском и на северо-западе Тазовского районов небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер юго-восточный, восточный, по Ямальскому району — северный, северо-западный с сильными порывами.
ИА Север-Пресс: последние новости
В «Толькинской» ожидают рождения жеребят. Пока не в промышленных масштабах Квадратное солнце? Уренгойцы восхитились необычным природным явлением В России могут заблокировать Facebook
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT53
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США146
В Кремле ответили на «план Авакова»195
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника75
Нападение на школу произошло в Башкирии271
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
16:39
Левые силы проведут праймериз в Москве
Политика
01:00
Искусственные сакуры из центра Москвы уберут в мае
Новости Москвы
02:00
Экстремал шокирует москвичей в метро
Новости Москвы Общество
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение