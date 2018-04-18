В ближайшие сутки из дома лучше не выходить

Сегодня днем синоптики обещают по округу небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, в отдельных районах метель, гололедные явления. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура от двух градусов мороза до трех тепла.

Отдельно метеорологи отмечают погодные условия в Ямальском и на северо-западе Тазовского районов. Сегодня там отмечается северо-восточный ветер скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы достигают 15-20 метров. Температура днем от восьми до тринадцати градусов ниже нуля.

Завтра, 19 апреля, по округу ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, днем по юго-западу региона без осадков. В отдельных районах метель, слабые гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью в большинстве районов порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью минус 5-10 градусов, днем от одного до шести мороза.

В Ямальском и на северо-западе Тазовского районов небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер юго-восточный, восточный, по Ямальскому району — северный, северо-западный с сильными порывами.