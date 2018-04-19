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Тюменцев ждут пасмурные выходные
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Тюменцев ждут пасмурные выходные 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
На грядущих выходных синоптики обещают тюменцам нестабильную погоду, которая удивит небольшими температурными перепадами.
В субботу днём, 21 апреля, в областной столице температура воздуха поднимется максимум до +1 градусов. К вечеру температура воздуха опуститься до ноля. В городе будет хмуро, на протяжении дня синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег.
В воскресенье, 22 апреля, в Тюмени станет теплее, день будет пасмурным. Максимальная отметка на термометре в этот день — плюс четыре градуса, вечером похолодает до ноля. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют.
— На протяжении двух дней будет дуть слабый юго-восточный или северный ветер максимум до четырёх метров в секунду, — пояснили синоптики.
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