Тюменцев ждут пасмурные выходные

На грядущих выходных синоптики обещают тюменцам нестабильную погоду, которая удивит небольшими температурными перепадами.

В субботу днём, 21 апреля, в областной столице температура воздуха поднимется максимум до +1 градусов. К вечеру температура воздуха опуститься до ноля. В городе будет хмуро, на протяжении дня синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег.

В воскресенье, 22 апреля, в Тюмени станет теплее, день будет пасмурным. Максимальная отметка на термометре в этот день — плюс четыре градуса, вечером похолодает до ноля. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют.

— На протяжении двух дней будет дуть слабый юго-восточный или северный ветер максимум до четырёх метров в секунду, — пояснили синоптики.