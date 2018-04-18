В Новгородской области паводком разрушило дороги

В Любытинском районе Новгородской области на 122-м километре автотрассы Боровичи-Спасская Полисть произошло разрушение дорожного полотна. Как отмечают очевидцы, движение по этому участку трассы невозможно.

По данным «Невских новостей», также была размыта дорога возле населенного пункта Солодка. Еще три участка дорог пострадали от паводка в Боровичском районе. Везде, где дорога оказалась разрушена, был перекрыт проезд.

Восстановлением дорожного сообщения занялись сотрудники оперативного подразделения МЧС . На местах работает 8 единиц техники и более пятидесяти человек.