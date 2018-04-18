Апрельский дождь принес в столицу похолодание: надолго ли?

Дождь спровоцировал многочисленные дорожные затруднения в столице, с утра пробки возникли на Садовом и Третьем кольцах. Постоять автомобилистам придется и на некоторых участках МКАД. И, как говорят синоптики, сыро и ветрено будет в течение всего дня. Надолго ли испортилась погода?

С утра на дорогах столицы пробки. Причина дождь и небольшой туман. В Москву на смену аномальной жаре, пришло похолодание. Теплее, чем с утра, на улице сегодня уже не будет.

В течение дня ртутный столбик термометра поползет только вниз. Температура опустится до семи градусов тепла, сейчас за окном примерно плюс 11. Кроме того на протяжении всего дня ожидаются дожди. В разных районах Москвы выпадет где-то 15 процентов осадков от месячной нормы. Поливать будет и завтра: синоптики прогнозируют уже кратковременные ливни. А вот солнце выглянет только в пятницу.

Москвичи к такой смене погоды относятся по-разному. Кто-то говорит — для весны это нормально, а кто-то устал уже менять гардероб из-за такой череды теплых и холодных дней.

— Погода в этом году очень капризная — постоянно приходится то убирать одежду, то доставать. Погода у нас непредсказуемая! — Настроение у меня от погоды не зависит!

Капризы погоды на этой неделе будут продолжаться. Два дня будет дождливо и пасмурно, в пятницу обещают солнце, а вот в выходные — новый циклон и холодный фронт. В воскресенье синоптики вообще прогнозируют снег.

"В воскресенье действительно возможны осадки смешанной фазы в виде дождя, к которому местами будет примешиваться мокрый снег, так как новый циклон, выход которого мы ждем в субботу, в воскресенье уже оставит нас в своей холодной тыловой части — ожидается новый и достаточно сильный заток арктического воздуха", — рассказала ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк

Также синоптики прогнозируют усиление ветра, местами до 18 метров в секунду. А вот аномальные холода, как заявлялось ранее, нам не грозят. Ночами температура будет плюсовой или нулевой, за исключением ночи воскресенья — ожидают минус один градус.

Зато заморозки придут уже в начале следующей недели. Теплые вещи далеко убирать не стоит. Ночами будет подмораживать до минус четырех, а средняя дневная температура закрепится на отметке 5-6 градусов тепла. Новую порцию жарких дней стоит ожидать только после 25 апреля.