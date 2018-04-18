Шмели и муравьи в Москве оправились после зимы и начинают обустраивать свои жилища

Благодаря установившейся теплой погоде в Москве активизировались несколько видов насекомых, в том числе шмели и муравьи, которые уже приступили к обустройству своих жилищ, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«Активизировались самки шмелей: их ближайшая задача — построить гнездо. Не отстают от шмелей и муравьи, они приступили к энергичной чистке своих «домов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что настоящим украшением последних дней стали бабочки. На особо охраняемых природных территориях Москвы уже были замечены крапивницы, траурницы, лимонницы и дневной павлиний глаз.