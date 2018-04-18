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Шмели и муравьи в Москве оправились после зимы и начинают обустраивать свои жилища
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Шмели и муравьи в Москве оправились после зимы и начинают обустраивать свои жилища 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Благодаря установившейся теплой погоде в Москве активизировались несколько видов насекомых, в том числе шмели и муравьи, которые уже приступили к обустройству своих жилищ, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
«Активизировались самки шмелей: их ближайшая задача — построить гнездо. Не отстают от шмелей и муравьи, они приступили к энергичной чистке своих «домов», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что настоящим украшением последних дней стали бабочки. На особо охраняемых природных территориях Москвы уже были замечены крапивницы, траурницы, лимонницы и дневной павлиний глаз.
Ранее синоптики предупредили, что в начале следующей недели в Москву и Подмосковье вернется ненастная погода. Холодать начнет уже в середине текущей недели, а в ночь на 23 апреля столбики термометров устремятся к нулевой отметке, местами не исключен небольшой мокрый снег, кое-где возможны заморозки и слабая гололедица.
РИАМО: последние новости
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