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Столичные пробки станут на 1 балл меньше
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Столичные пробки станут на 1 балл меньше 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Автомобильные пробки — извечная проблема Москвы, зачастую автомобилисты проводят в пробках по несколько часов. И вот, как сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД), в период с мая по август нынешнего года загруженность дорог понизится, а пробки станут меньше на один балл.
Как сообщает РИА «Новости», в прошлом году в этот период скорость движения в центре Москвы была на уровне зимних показателей из-за проведения работ по благоустройству, при этом скорость на вылетных магистралях во время сезона отпусков выросла в среднем на 6% по сравнению с остальными месяцами.
"Летом нынешнего года ожидается более благоприятная транспортная ситуация по сравнению с прошлым, в частности, можно прогнозировать увеличение средней скорости движения на вылетных магистралях в часы пик на 6-8% по сравнению с прошлым годом, а снижения загруженности на 1 балл", — говорится в официальном сообщении ЦОДД.
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