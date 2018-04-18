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«Квадра» испытает курские теплосети по максимуму
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«Квадра» испытает курские теплосети по максимуму 

Курские известия 53 минуты назад
Фото: Курские известия
Температуру воды в трубопроводах поднимут до 105 градусов
В рамках подготовки к новому отопительному сезону специалисты испытают на максимальную температуру теплоносителя сети, подключённые от ТЭЦ-4 и котельной ООО «ТГК».
По словам управляющего директора филиала Александра Воронина, такие испытания проводятся раз в пять лет, чтобы оценить способность теплосетей нести максимально возможные нагрузки в пиковые моменты отопительного сезона. Для этого температуру сетевой воды в трубопроводах поднимают до 105 градусов.
— Если какие-либо участки сетей, неподвижные опоры или устройства, компенсирующие расширение трубы при нагревании, не выдержат испытаний, они будут заменены в ходе ремонтной кампании, — отметил Александр Воронин.
Как отметили в компании, испытания согласованы с администрацией Курска. Они начнутся 19 апреля в 08:00 и завершатся 20 апреля в 20:00. На время проведения испытаний будет прекращено горячее водоснабжение потребителей исторического центра города и завокзальной части Железнодорожного округа.
По всем вопросам, связанным с проведением испытаний, обращаться в диспетчерскую службу энергокомпании по телефонам 39-48-68, 58-01-84.
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