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Всю неделю в столице будут идти дожди
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Всю неделю в столице будут идти дожди 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Наибольшее количество осадков выпадет в среду и в субботу. А следующая неделя начнется с заморозков и гололедицы, не исключен мокрый снег. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
«17 апреля в Центральной России станет последним аномально теплым днем в апреле. Так, на базовой московской метеостанции ВВЦ воздух к 16:00 прогрелся до плюс 19,3 градусов, на Балчуге до плюс 20,4 градусов. И ЭТО соответствует климатическим показателям начала июня. Однако сегодня ситуация в атмосфере начнет меняться кардинальным образом», — говорится в сообщении.
Метеоусловия резко ухудшаются с каждым часов. небо затягивают тучи. «Виной тому станет североатлантический циклон, который принесет с собой облака, обложные дожди и холодный воздух, что вернет температурный фон из аномального тепла в климатическое русло середины весны. В Москве в течение суток показания термометров не превысят плюс 10-13 градусов, а общее количество осадков может составить 7-12 мм, что составляет четверть всей месячной нормы», — подчеркнули синоптики.
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