Всю неделю в столице будут идти дожди

Наибольшее количество осадков выпадет в среду и в субботу. А следующая неделя начнется с заморозков и гололедицы, не исключен мокрый снег. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

«17 апреля в Центральной России станет последним аномально теплым днем в апреле. Так, на базовой московской метеостанции ВВЦ воздух к 16:00 прогрелся до плюс 19,3 градусов, на Балчуге до плюс 20,4 градусов. И ЭТО соответствует климатическим показателям начала июня. Однако сегодня ситуация в атмосфере начнет меняться кардинальным образом», — говорится в сообщении.