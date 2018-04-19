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Участниками шествия «Бессмертный полк» могут стать около миллиона человек
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Участниками шествия «Бессмертный полк» могут стать около миллиона человек 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
Шествие «Бессмертный полк» состоится в Москве 9 мая. Участники акции пройдут организованной колонной до Красной площади с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В этом году в шествии могут принять участие около 1 миллиона человек, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
Подготовка к мероприятию уже началась. Напомним, шествие «Бессмертный полк» в прошлом году, несмотря на холодную погоду, собрало более 800 тысяч человек. И если в этом году погода будет хорошая, то, вероятно, цифра может приблизиться и даже перешагнуть отметку в 1 миллион человек.
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