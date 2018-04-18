В Краснодар к концу рабочей недели вернутся дожди

Краснодар . 18 апр. — Новая Кубань. В большинстве районов Краснодарского края сегодня без осадков, ветер южного и юго-западного направления с порывами 5-10 м/с, местами до 13 м/с. Температура воздуха днем +18-23°С, местами потеплеет до 26°. Ночью отметки термометров опустятся до +5-10°С, местами в предгорьях 2-7°С тепла, в юго-восточных предгорьях заморозки до -3°С.

На Черноморском побережье без осадков. Температура воздуха ночью 7-12°С тепла, днем +14-19°С, по югу воздух прогреется до +22°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

В Краснодаре сегодня днем +25°С, ночью +11°С. К концу рабочей недели в краевой столице ожидаются дожди.

На Кубани 19 и 20 апреля прогнозируются кратковременные осадки и гроза.