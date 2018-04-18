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Не спешите убирать теплые вещи: в Москву возвращается снег и мартовский холод
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Не спешите убирать теплые вещи: в Москву возвращается снег и мартовский холод 

Gismeteo 5 часов назад
Неделя началась очень теплой весенней погодой. Во вторник, 17 апреля, зафиксирована первая в сезоне гроза и самая высокая среднесуточная температура в этом году (+14).
На фоне «майского тепла» и первого после недельного перерыва дождя быстро ожила живая природа. Зазеленели газоны, проклюнулась свернутая в трубочку листва, массово вышли на свет насекомые.
Но апрельская погода капризна. При определенных процессах она легко сменит летнее тепло зимними холодами.
Во второй половине недели определять погоду будет перенос воздуха с северо-запада. На фоне неустойчивой погоды ожидается обычная апрельская температура: ночью около +5, днем  до +14.
Главные сюрпризы произойдут в воскресенье, 22 апреля. Под влиянием арктического вторжения в Москве резко похолодает, выпадет снег, и задует штормовой северный ветер. Как следствие  дневная температура понизится до +4…+6. Восстановится и некоторое время полежит небольшой снежный покров.
Холодная погода продлится три дня. В понедельник и вторник, 2324 апреля, по ночам прогнозируются заморозки до −2…−4. Ощущение холода добавит порывистый северный ветер.
Теплая весенняя погода вернется в последней пятидневке апреля.
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