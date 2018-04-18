Москвичам пообещали снег

На столичный регион наступает североатлантический циклон, который принесет с собой похолодание и дожди. Как сообщает центр «Фобос», в конце следующей недели возможен мокрый снег.

«Суббота окажется самой дождливой — до 15 мм осадков или 1,5 ведра воды на квадратный метр. В воскресенье прошумят кратковременные дожди, похолодает, даже днем всего около +7…+9°. В ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег, столбики термометров устремятся к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки и слабая гололедица», — утверждают синоптики.