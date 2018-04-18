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Москвичам пообещали снег 

Мослента 18 апреля 2018
Фото: Управа района Черемушки
На столичный регион наступает североатлантический циклон, который принесет с собой похолодание и дожди. Как сообщает центр «Фобос», в конце следующей недели возможен мокрый снег.
«Суббота окажется самой дождливой — до 15 мм осадков или 1,5 ведра воды на квадратный метр. В воскресенье прошумят кратковременные дожди, похолодает, даже днем всего около +7…+9°. В ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег, столбики термометров устремятся к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки и слабая гололедица», — утверждают синоптики.
В ночь на вторник, 17 апреля, в Москву пришла первая в этом году гроза.
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