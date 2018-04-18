В шествии «Бессмертного полка» примут участие около одного миллиона москвичей 

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу проекта. По мнению организаторов акции, 9 мая фотографии своих героических родственников понесут около миллиона горожан.
«Мы думаем, что около одного миллиона человек примут участие, потому что в прошлом году пришли более восьмисот тысяч человек. И еще напомню, какая была погода: было очень холодно, шел дождь со снегом. И если в этом году погода будет хорошая, то мы предполагаем, что цифра может приблизиться и даже перешагнуть отметку в миллион человек», — рассказали журналистам в пресс-службе.
Напомним, «Бессмертный полк» — это общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы. Участники шествия идут колонной и несут плакаты с портретами своих родственников и знакомых — участников Великой Отечественной войны.