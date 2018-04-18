В Кузбассе вскрылись все реки, кроме Усы в Междуреченске

Кемеровской области ледоход начался на всех реках, кроме Усы в Междуреченске.

Как сообщает Кемеровский Гидрометцентр, по состоянию на 08:00 часов 18 апреля на большинстве рек области наблюдается ледоход. Не вскрылась только река Уса в Междуреченске. На водоеме наблюдается ледостав с торосами, вода есть на поверхности льда, лед потемнел.

Гидрологическая обстановка в регионе остается спокойной. На территории Кузбасса работают 52 гидрологических поста, 20 из них — информационные, на которых 2 раза в сутки производится наблюдение за уровнем рек. Подтоплений в регионе не наблюдается. Спровоцировать паводок могут обильные дожди, либо таяние снега в тайге, где его высота достигает 1 м.