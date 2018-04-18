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Спастись от жары: власти Лос-Анджелеса перекрашивают дороги
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Спастись от жары: власти Лос-Анджелеса перекрашивают дороги 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 апр — Sputnik. В Лос-Анджелесе перекрашивают дороги, чтобы спастись от жары, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на MNN.
Отмечается, что городские власти решили опробовать новый способ борьбы с повышением температуры и покрасить автомобильные дороги специальной белой эмульсией.
— LA Street Services (@BSSLosAngeles) May 20, 2017
По задумке, это будет способствовать отражению большего объема солнечных лучей в отличие от обычного асфальта, который поглощает до 95 процентов солнечного света. Вследствие поглощения солнечного света асфальт нагревается до нескольких десятков градусов и это тепло распространяется по окрестностям, создавая дискомфорт и угрозу удушья для жителей.
В рамках пилотных проектов выяснилось, что дороги, покрытые белой эмульсией, нагреваются меньше примерно на 10 градусов.
В науке данный эффект называется эффектом жаркого острова, когда температура в городе на порядок выше температуры окружающей местности.
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