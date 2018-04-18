Спастись от жары: власти Лос-Анджелеса перекрашивают дороги

СУХУМ, 18 апр — Sputnik . В Лос-Анджелесе перекрашивают дороги, чтобы спастись от жары, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на MNN.

Отмечается, что городские власти решили опробовать новый способ борьбы с повышением температуры и покрасить автомобильные дороги специальной белой эмульсией.

— LA Street Services (@BSSLosAngeles) May 20, 2017

По задумке, это будет способствовать отражению большего объема солнечных лучей в отличие от обычного асфальта, который поглощает до 95 процентов солнечного света. Вследствие поглощения солнечного света асфальт нагревается до нескольких десятков градусов и это тепло распространяется по окрестностям, создавая дискомфорт и угрозу удушья для жителей.

В рамках пилотных проектов выяснилось, что дороги, покрытые белой эмульсией, нагреваются меньше примерно на 10 градусов.

В науке данный эффект называется эффектом жаркого острова, когда температура в городе на порядок выше температуры окружающей местности.